Мендель і Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n156501-hto-pislya-mendel-v-ofisi-prezydenta-gotuut-rishennya-schodo-spikera-zelenskogo.html

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Офіс президента підготував кандидатів на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського, які можуть замінити Юлію Мендель.

Нового спікера президента визначать до кінця тижня. Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на власні джерела.

Наразі обирають серед двох кандидатів — ведучим телеканалу «Україна 24» Сергієм Никифоровим і колишнім журналістом, комунікаційником Олександром Бондаренком. Рішення ухвалять упродовж одного-двох днів. Зокрема, раніше в офісі Зеленського обіцяли представити нового спікера перед Днем журналіста, який відзначається 6 червня.

Одне з джерел «Бабеля» вважає, що, найімовірніше, посаду отримає Никифоров. Раніше він працював на європейському телеканалі Euronews.

Бондаренко працював на «Громадському радіо», вів політичну програму «Точка зору», працював на українську службу BBC, а згодом на телеканалі «Україна». У 2017 році Бондаренко пройшов курс в Kyiv Academy of Media Arts і після став керівником спецпроектів в агентстві стратегічних комунікацій RMA. На місцевих виборах 2020 року Бондаренко та його команда супроводжували партію «Голос» у Львові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на місце спікера в Офісі президента розглядають дві кандидатури. Тоді мовилося про чинного спікера Міністерства закордонних справ (МЗС) Олега Ніколенка та ведучого телеканалу «Україна 24» Сергія Никифорова.

Джерело: Бабель