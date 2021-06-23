Тищенка підвезли до літака на зйомку прикордонники – про що кліп «слуги»

https://racurs.ua/ua/n156502-tyschenka-pidvezly-do-litaka-na-zyomku-prykordonnyky-pro-scho-klip-slugy-video.html

Ракурс

Микола Тищенко, народний депутат від партії «Слуга народу», затримав виліт літака рейсом Київ — Ужгород в одному зі столичних аеропортів. Він вирішив познімати відео прямо на летовищі.

Рейс затримали щонайменше на 10 хв, адже «слуга» звітував про свій виліт до Закарпаття. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у Facebook.

Виліт в Ужгород із Києва затримали, бо Коля Тищенко знімав відос із кількох дублів. Мали вилетіти о 09:30. Зараз 09.37, а літак ще навіть не поїхав руліжною доріжкою, — написав він.

Глагола додав, що «слуга» під’їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а на автомобілі Державної прикордонної служби України. Авто «чемно чекало», доки Тищенко зніме відео і лише потім покинуло летовище.

Цікаво, скільки коштує така послуга в прикордонників? І чи всі можуть її замовити? — зазначив журналіст.

Натомість сам Тищенко опублікував коротенький ролик, де розповів про деолігархізацію та пообіцяв робити все «як обіцяли».

Нагадаємо, раніше під час поїздки в Ужгород нардеп влаштував розбірки з місцевими митникам. Він змушував в. о. голови місцевої митниці Миколу Пожо компліментарно говорити про жителів Угорщини.