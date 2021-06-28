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День Тихона отмечают в Украине. Фото:
День Тихона отмечают 29 июня — история и традиции праздникаhttps://racurs.ua/n156720-den-tihona-otmechaut-29-iunya-istoriya-i-tradicii-prazdnika.htmlРакурс
Церковный праздник святителя Тихона, епископа Амафунтского, отмечают во вторник, 29 июня.
По традиции в этот день селяне устраивали толоки. Тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином. На Тихона начинает цвести зверобой, а также наступает пора «зрелого» лета.
Народные приметы на 29 июня:
- Папоротник сворачивает утром листья — следующий день будет жарким и солнечным.
- На окнах оседает роса — к дождю.
- Вьюнок полевой, гвоздика или одуванчик закрыли свои цветы — к дождю.
В мире 29 июня отмечают Международный день тропиков, Всемирный день промышленного дизайна, День вафельницы, День хрустящей карамели с миндалем в США и Национальный день риса в Непале.
29 июня в истории:
- 1174 год — Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.
- 1236 год — крестоносцы захватили Кордову.
- 1613 год — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся и дотла сгорел театр «Глобус».
- 1945 год — Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединили к УССР.
- 1949 год — в ЮАР начала действовать политика апартеида. Вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки.
Напомним, 28 июня в Украине отмечали День Конституции. Это единственный государственный праздник, который закреплен в самой Конституции.
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