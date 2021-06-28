Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
День Тихона отмечают в Украине. Фото:

День Тихона отмечают 29 июня — история и традиции праздника

28 июн 2021, 21:52
999

Церковный праздник святителя Тихона, епископа Амафунтского, отмечают во вторник, 29 июня.

По традиции в этот день селяне устраивали толоки. Тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином. На Тихона начинает цвести зверобой, а также наступает пора «зрелого» лета.

Народные приметы на 29 июня:

  • Папоротник сворачивает утром листья — следующий день будет жарким и солнечным.
  • На окнах оседает роса — к дождю.
  • Вьюнок полевой, гвоздика или одуванчик закрыли свои цветы — к дождю.

В мире 29 июня отмечают Международный день тропиков, Всемирный день промышленного дизайна, День вафельницы, День хрустящей карамели с миндалем в США и Национальный день риса в Непале.


29 июня в истории:

  • 1174 год — Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.
  • 1236 год — крестоносцы захватили Кордову.
  • 1613 год — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся и дотла сгорел театр «Глобус».
  • 1945 год — Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединили к УССР.
  • 1949 год — в ЮАР начала действовать политика апартеида. Вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки.

Напомним, 28 июня в Украине отмечали День Конституции. Это единственный государственный праздник, который закреплен в самой Конституции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров