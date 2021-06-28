День Тихона отмечают в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n156720-den-tihona-otmechaut-29-iunya-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

Ракурс

Церковный праздник святителя Тихона, епископа Амафунтского, отмечают во вторник, 29 июня.

По традиции в этот день селяне устраивали толоки. Тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином. На Тихона начинает цвести зверобой, а также наступает пора «зрелого» лета.

Народные приметы на 29 июня:

Папоротник сворачивает утром листья — следующий день будет жарким и солнечным.

На окнах оседает роса — к дождю.

Вьюнок полевой, гвоздика или одуванчик закрыли свои цветы — к дождю.

В мире 29 июня отмечают Международный день тропиков, Всемирный день промышленного дизайна, День вафельницы, День хрустящей карамели с миндалем в США и Национальный день риса в Непале.

29 июня в истории:

1174 год — Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

1236 год — крестоносцы захватили Кордову.

1613 год — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся и дотла сгорел театр «Глобус».

1945 год — Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединили к УССР.

1949 год — в ЮАР начала действовать политика апартеида. Вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки.

Напомним, 28 июня в Украине отмечали День Конституции. Это единственный государственный праздник, который закреплен в самой Конституции.