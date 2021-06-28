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Ракурс
Законы о налоге на Гугл и перегруженных фурах согласовал президент. Фото: president.gov.ua

Зеленский подписал законы о налоге на Гугл и перегруженных фурах

28 июн 2021, 21:21
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Президент Владимир Зеленский 28 июня подписал так называемый закон о налоге на Google.

Закон предусматривает, что иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость в Украине. Регистрация плательщика НДС для нерезидентов будет упрощенной и удаленной. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Также глава государства согласовал закон, который законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля. Закон расширяет полномочия «Укртрансбезопасности» — ведомство получило право взыскивать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.


Владельцев фур и грузовиков за превышение установленных законом норм будут наказывать следующими штрафами:

  • до 2% включительно — в размере 1 тыс. 700 грн;
  • от 2% до 5% — в размере 5 тыс. 100 грн;
  • от 5% до 10% — в размере 8 тыс. 500 грн;
  • от 10% до 20% — в размере 17 тыс. грн;
  • от 20% до 30% — в размере 34 тыс. грн;
  • более 30% — в размере 51 тыс. грн.

Напомним, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине. Запрет на использование начинает действовать через 9 месяцев.

Источник: Ракурс


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