Законы о налоге на Гугл и перегруженных фурах согласовал президент. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n156719-zelenskiy-podpisal-zakony-o-naloge-na-gugl-i-peregrujennyh-furah.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский 28 июня подписал так называемый закон о налоге на Google.

Закон предусматривает, что иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость в Украине. Регистрация плательщика НДС для нерезидентов будет упрощенной и удаленной. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Также глава государства согласовал закон, который законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля. Закон расширяет полномочия «Укртрансбезопасности» — ведомство получило право взыскивать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Владельцев фур и грузовиков за превышение установленных законом норм будут наказывать следующими штрафами:

до 2% включительно — в размере 1 тыс. 700 грн;

от 2% до 5% — в размере 5 тыс. 100 грн;

от 5% до 10% — в размере 8 тыс. 500 грн;

от 10% до 20% — в размере 17 тыс. грн;

от 20% до 30% — в размере 34 тыс. грн;

более 30% — в размере 51 тыс. грн.

Напомним, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине. Запрет на использование начинает действовать через 9 месяцев.