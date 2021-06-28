Закони про податок на Гугл та перевантажені фури погодив президент. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n156719-zelenskyy-pidpysav-zakony-pro-podatok-na-gugl-ta-perevantajeni-fury.html

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Президент Володимир Зеленський 28 червня підписав так званий закон про податок на Google.

Закон передбачає, що іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні. Нерезиденти будуть включені до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість в Україні. Реєстрація платника ПДВ для нерезидентів буде спрощеною та віддаленою. Про це повідомляє прес-служба президента.

Також глава держави погодив закон, який законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю. Закон розширює повноваження «Укртрансбезпеки» — відомство отримало право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, що порушують габаритно-вагові параметри.

Власників фур та вантажівок за перевищення встановлених законом норм каратимуть наступними штрафами:

до 2% включно — у розмірі 1 тис. 700 грн;

від 2% до 5% — у розмірі 5 тис. 100 грн;

від 5% до 10% — у розмірі 8 тис. 500 грн;

від 10% до 20% — у розмірі 17 тис. грн;

від 20% до 30% — у розмірі 34 тис. грн;

понад 30% — у розмірі 51 тис. грн.

Нагадаємо, 7 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження використання пластикових пакетів в Україні. Заборона на використання починає діяти через 9 місяців.