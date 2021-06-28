Митинг под офисом Зеленского устроили активисты из-за «вагнеровцев». Фото: novynarnia.com

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Ракурс

Митинг возле Офиса президента Украины 28 июня устроили активисты определенных политических сил.

Люди, которые сегодня пришли на Банковую, обвиняют действующего главу государства в срыве спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании «Вагнера». Активисты объявили Зеленскому «подозрение» в государственной измене. Об этом сообщалось на странице сообщества «Движение сопротивления капитуляции» и партии «Демократический топор» в Facebook.

Участие в митинге принимают около 500 человек, развеваются флаги «Национального корпуса» и «Демократического топора». На митинге присутствует художник Сергей Поярков, экс-нардеп Андрей Тетерук и Маруся Звиробий. Несколько десятков правоохранителей охраняют общественный порядок.

В руках митингующие держат плакаты с надписями: «Скоро сядешь», «Ермака в Сибирь», «Зелю геть», «статья 111. Зе, готовься». На заборе перед ступеньками, ведущими в ОП, прикрепили распечатку «подозрения» Зеленскому в госизмене в связи с операцией по задержанию в Минске группы «вагнеровцев».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на «1+1» заявил, что звонил Александру Лукашенко в отношении боевиков «Вагнера».

Напомним, нардепы от «Голоса» и «Евросолидарности» заявили о государственной измене президента Украины Владимира Зеленского из-за срыва спецоперации по задержанию представителей ЧВК «Вагнера». Они требуют как можно быстрее начать расследование.