Нардеп Тарас Козак арендовал жилье в Беларуси. Фото: obozrevatel.com

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Ракурс

Тарас Козак, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», арендовал жилье в Беларуси.

Соратник Виктора Медведчука 31 мая купил валюту в Беларуси на сумму 1 млн 340 тыс. грн и арендовал жилье за 1 млн 310 тыс. грн. Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на декларацию Казака.

СМИ сообщали, что Козак 24 февраля бежал из Украины. Парламентарий использовал для этого самолет Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA, который принадлежит белорусскому олигарху Николаю Воробью. Его считают приближенным к диктатору Александру Лукашенко.

Напомним, Печерский районный суд города Киева, после согласования генерального прокурора, предоставил Службе безопасности Украины разрешение на задержание народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака.

Правоохранители подозревают Медведчука и Козака в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против народного депутата Тараса Козака. Санкции затронули и три канала нардепа — 112 Украина, ZIK и NewsOne. Они прекратили свое вещание.

Источник: Obozrevatel