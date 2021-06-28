Как шоколад поможет похудеть, установили ученые

Как шоколад поможет похудеть, установили ученыеhttps://racurs.ua/n156716-kak-shokolad-pomojet-pohudet-ustanovili-uchenye.htmlРакурс
Шоколад на завтрак может влиять на сжигание жира в человеческом организме.
Американские исследователи провели исследование с участием 19 женщин в постменопаузе. В ходе тестов добровольцы употребляли по 100 гр молочного шоколада в течение часа после пробуждения две недели подряд. После этого женщины употребляли такую же порцию, но уже за час до сна. Затем участники эксперимента совсем не ели шоколад в течение двух недель. Об этом сообщает Sci News.
Ученые выяснили, что ни в утреннее, ни в вечернее употребление молочного шоколада не приводило к увеличению веса. Это могло произойти, поскольку лакомства на завтрак подавляли аппетит. Кроме того, оказалось, что в утренние часы шоколад помогал сжигать жир и снижать уровень глюкозы в крови.
Авторы исследования предполагают, что это могло быть связано с полезными химическими веществами — флавоноидами, которые содержатся в какао и усиливают окисление жира.
Отмечается, что в исследовании участвовали лишь женщины в постменопаузе, поэтому для подтверждения результатов следует провести дополнительные эксперименты.
Напомним, китайские диетологи назвали три вида продуктов, которые обязательно должны быть в рационе человека, стремящегося похудеть. На первом месте оказались огурцы. Этот овощ ускоряет сжигание жиров, утоляет голод и не является калорийными.
Источник: Sci News