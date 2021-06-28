Как шоколад поможет похудеть, установили ученые. Фото: shokoladki.ru

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Ракурс

Шоколад на завтрак может влиять на сжигание жира в человеческом организме.

Американские исследователи провели исследование с участием 19 женщин в постменопаузе. В ходе тестов добровольцы употребляли по 100 гр молочного шоколада в течение часа после пробуждения две недели подряд. После этого женщины употребляли такую же порцию, но уже за час до сна. Затем участники эксперимента совсем не ели шоколад в течение двух недель. Об этом сообщает Sci News.

Ученые выяснили, что ни в утреннее, ни в вечернее употребление молочного шоколада не приводило к увеличению веса. Это могло произойти, поскольку лакомства на завтрак подавляли аппетит. Кроме того, оказалось, что в утренние часы шоколад помогал сжигать жир и снижать уровень глюкозы в крови.

Авторы исследования предполагают, что это могло быть связано с полезными химическими веществами — флавоноидами, которые содержатся в какао и усиливают окисление жира.

Отмечается, что в исследовании участвовали лишь женщины в постменопаузе, поэтому для подтверждения результатов следует провести дополнительные эксперименты.

Напомним, китайские диетологи назвали три вида продуктов, которые обязательно должны быть в рационе человека, стремящегося похудеть. На первом месте оказались огурцы. Этот овощ ускоряет сжигание жиров, утоляет голод и не является калорийными.

Источник: Sci News