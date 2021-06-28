Як шоколад допоможе схуднути, встановили вчені. Фото: shokoladki.ru

https://racurs.ua/ua/n156716-yak-shokolad-dopomoje-shudnuty-vstanovyly-vcheni.html

Ракурс

Шоколад на сніданок може впливати на спалювання жиру в людському організмі.

Американські дослідники провели дослідження за участю 19 жінок в постменопаузі. У ході тестів добровольці вживали по 100 гр молочного шоколаду протягом години після пробудження два тижні поспіль. Після цього жінки вживали таку ж порцію, але вже за годину до сну. Потім учасники експерименту зовсім не їли шоколад впродовж двох тижнів. Про це повідомляє Sci News.

Науковці з’ясували, що ні ранкове, ні вечірнє вживання молочного шоколаду не призводило до збільшення ваги. Це могло відбутися, оскільки ласощі на сніданок пригнічували апетит. Крім того, виявилося, що в ранкові години шоколад допомагав спалювати жир і знижувати рівень глюкози в крові.

Автори дослідження припускають, що це могло бути пов’язаним з корисними хімічними речовинами — флавоноїдами, які містяться в какао і підсилюють окислення жиру.

Наголошується, що в дослідженні брали участь лише жінки в постменопаузі, тому для підтвердження результатів слід провести додаткові експерименти.

Нагадаємо, китайські дієтологи назвали три види продуктів, які обов’язково повинні бути у раціони людини, яка прагне схуднути. На першому місці виявилися огірки. Цей овоч прискорює спалювання жирів, втамовує голод та не є калорійними.

Джерело: Sci News