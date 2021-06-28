Чехія вимагає від РФ понад 30 млн дол. компенсацій за вибухи у Врбетиці

Вибухи на складах у Чехії. Фото: comments.ua

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Ракурс

Компенсацію за вибухи на військових складах від Російської Федерації вимагає влада Чехії.

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек передав дипломатичну ноту послу Росії Олександру Змеєвському з вимогою повної компенсації шкоди, яка оцінюється в приблизно 30,48 млн дол. Також від Росії вимагають викреслити Чехію зі списку недружніх держав. Про це повідомляє idnes.cz.

Тим часом МВС Чехії підготувало проект закону про розподіл компенсації за вибухи у Врбетиці. Пропонується направити більшу половину коштів для муніципалітетів та постраждалого регіону, а меншу частину — для окремих громадян. Гроші мають направити на ремонт доріг, пошкоджених вивезенням боєприпасів, а також для розвитку некомерційних організацій, асоціацій тощо.

Раніше чеська розвідка встановила, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Напередодні, 27 червня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що до вибухів боєприпасів на складах у Врбетіце причетні російські спецслужби. Інших версій Прага не розглядає.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і Respekt не виключають, що вибухи на складах у Чехії могли бути частиною довгострокової операції російського ГРУ проти України, щоб позбавити Київ можливості купувати зброю та боєприпаси в Чехії для захисту від російських військ.

Джерела: idnes. cz