Потужний вибух прогримів у центрі Лондона. Фото: Пожежна бригада Лондона в Twitter

https://racurs.ua/ua/n156714-potujnyy-vybuh-progrymiv-u-centri-londona-video.html

Ракурс

Потужний вибух стався 28 червня у Лондоні біля залізничної станції Elephant and Castle.

Після вибуху виникла масштабна пожежа. Над ліквідацією пожежі працюють близько 70 рятувальників. Мешканців Лондона та туристів закликають уникати району та щільно закрити двері та вікна. Про це повідомила Пожежна бригада Лондона в Twitter.

Величезна пожежа спалахнула в арках біля залізничного вокзалу на півдні Лондона — свідки повідомляють, що бачили «вибух у вигляді вогняної кулі», — йдеться в повідомленні.

В інтернеті вже з’явилися відео з місця надзвичайної події. На кадрах видно, як поруч зі станцією метро піднімаються в небо клуби чорного диму, а після чого лунає вибух, вогонь виривається на вулицю. Причину пожежі з’ясовують.

Нагадаємо, у червні на газогоні в окупованому Луганську стався вибух із подальшим горінням газової суміші. Факел вогню досягав 20 м.