Мощный взрыв прогремел в центре Лондона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156714-moschnyy-vzryv-progremel-v-centre-londona-video.htmlРакурс
Мощный взрыв произошел 28 июня в Лондоне у железнодорожной станции Elephant and Castle.
После взрыва возник масштабный пожар. Над ликвидацией пожара работают около 70 спасателей. Жителей Лондона и туристов призывают избегать района и плотно закрыть двери и окна. Об этом сообщила пожарная бригада Лондона в Twitter.
Огромный пожар вспыхнул в арках у железнодорожного вокзала на юге Лондона — свидетели сообщают, что видели «взрыв в виде огненного шара», — говорится в сообщении.
В интернете уже появились видео с места чрезвычайного происшествия. На кадрах видно, как рядом со станцией метро поднимаются в небо клубы черного дыма, а после чего раздается взрыв, огонь вырывается на улицу. Причину пожара выясняют.
Напомним, в июне на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим горением газовой смеси. Факел огня достигал 20 м.