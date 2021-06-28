Мощный взрыв прогремел в центре Лондона. Фото: Пожарная бригада Лондона в Twitter

https://racurs.ua/n156714-moschnyy-vzryv-progremel-v-centre-londona-video.html

Ракурс

Мощный взрыв произошел 28 июня в Лондоне у железнодорожной станции Elephant and Castle.

После взрыва возник масштабный пожар. Над ликвидацией пожара работают около 70 спасателей. Жителей Лондона и туристов призывают избегать района и плотно закрыть двери и окна. Об этом сообщила пожарная бригада Лондона в Twitter.

Огромный пожар вспыхнул в арках у железнодорожного вокзала на юге Лондона — свидетели сообщают, что видели «взрыв в виде огненного шара», — говорится в сообщении.

В интернете уже появились видео с места чрезвычайного происшествия. На кадрах видно, как рядом со станцией метро поднимаются в небо клубы черного дыма, а после чего раздается взрыв, огонь вырывается на улицу. Причину пожара выясняют.

Напомним, в июне на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим горением газовой смеси. Факел огня достигал 20 м.