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Ракурс
Взрыв под Киевом – в пятиэтажке убили ветерана АТО, есть подозреваемый. Фото: ГСЧС

Взрыв под Киевом — в пятиэтажке убили ветерана АТО, есть подозреваемый

22 июн 2021, 17:21
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Взрыв на Киевщине произошел из-за поджога. Правоохранители выяснили, что мужчина пытался скрыть убийство.

Полиция подозревает моряка дальнего плавания. Сейчас он задержан и участвует в следственных действиях. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Умышленное сокрытие следов преступления. Моряк дальнего плавания убил погибшего. Перерезал горло и вырезал сердце. Затем облил все смесью и поджег. Мужчине грозит от 15 лет лишения свободы, — рассказали правоохранители.

СМИ сообщают, что погиб 47-летний ветеран АТО Сергей Борисевич. На прошлой неделе у мужчины произошел конфликт с соседом, которому Борисевич якобы угрожал пистолетом.


Жена ветерана АТО приехала на опознание, однако не смогла подтвердить личность погибшего из-за характера травм.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв под Киевом привел к масштабному пожару. Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, в селе Белогородка Бучанского района. Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир и часть крыши. Пожарные эвакуировали 40 жителей пятиэтажки.

Источник: Ракурс


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