В Украине 23 июня ожидаются кратковременные дожди, фото:

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Погода в Украине 23 июня предусматривает местами кратковременные дожди и грозы в южных регионах, а также в Карпатах и Прикарпатье. На остальной территории — без осадков, переменная облачность.

Температура воздуха ночью составит +17…+22 °, днем — +30…+35° (в Одесской и Николаевской областях — +24…+29°). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 23 июня предусматривает переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +19…+21°, днем — +32…+34°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет с дождями днем и ночью. Во второй половине дня возможны грозы и град. Столбики термометров ночью опустятся до +18…+20°, днем — поднимутся до +32…+34°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет с дождями днем и ночью. Термометры ночью покажут +19…+21°, днем — +26…+28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +19…+21°, днем — +31…+33°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков в течение суток, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +19…+21° ночью и +32… +34° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 23 июня будет без осадков в течение суток, переменная облачность. Ожидается температура воздуха +19…+21° ночью и +33…+35° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.