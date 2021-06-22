Почему деревья растут по ночам – неожиданное открытие сделали ученые. Фото: animalstudiocw

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Почему деревья растут в основном ночью, выяснила международная исследовательская группа. Это можно объяснить уровнем влажности воздуха.

Биологи проанализировали данные, которые получали в течение восьми лет со 170 деревьев семи распространенных видов. Подробности работы опубликованы в журнале New Phytologist.

Растения были расположены в 50 точках по всей Швейцарии. В итоге ученые собрали примерно 57 млн единиц данных.

Исследование показало, что скорость роста дерева варьируется в течение суток. Ствол может уменьшаться и расширяться в диапазоне от одного до пяти микрометров в час. Кроме того, ученые пришли к выводу, что сухость воздуха позволяет деревьям расти в основном в ночное время. Днем она сильно ограничивает рост ствола.

Когда воздух становится суше, деревья временно теряют больше воды, чем поглощают через корни. Водный потенциал дерева сокращается.

Напомним, ученые из Сингапура научились измерять уровень стресса у растений. Портативный датчик от SMART, который имеет название Raman и крепится к листьям растений, может служить полезным инструментом в сфере точного земледелия.

Источник: New Phytologist