В Украине состоится пересчет пенсий, фото: Олевская ТО

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В Украине до конца 2021 года состоится несколько этапов пересчитают пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В частности:

с 1 июля в связи с ростом прожиточного минимума увеличивается минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж. Также возрастают размеры набавок, доплат, повышений, минимальных пенсионных выплат;

также с 1 июля получателям пенсий, назначенных 31 декабря 2020 года согласно закону № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые не пересчитывались в 2021 году в связи с увеличением прожиточного минимума / минимальной зарплаты, не индексировались на коэффициент 1,11, устанавливается доплата 100 грн;

с 1 октября запланировано установление выплат до 400 грн лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет, и установление минимального размера пенсионных выплат на уровне 2 тыс. 500 грн;

с 1 декабря, в связи с ростом прожиточного минимума, возрастет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж. Также возрастут размеры надбавок, доплат, повышений, минимальных пенсионных выплат;

также с 1 декабря, в связи с ростом минимальной зарплаты с 6 до 6,5 тыс. грн, возрастет размер минимальной пенсии 65-летним (по формуле 6500 грн x 40% = 2600 грн).

Напомним, 1 июня в Украине состоялся перерасчет пенсий работающим гражданам.