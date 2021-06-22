Мастера широкого профиля — Комитет избирателей нашел в «Слуге народа» 10 гениев

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Деятельность нардепов монобольшинства «Слуги народа» проанализировал Комитет избирателей Украины. В КИУ просмотрели законодательные наработки СН и констатировали, что часть депутатов «Слуги народа» работает в формате «парламентских гениев».

Речь идет о депутатах, которые регистрируют десятки законопроектов, но при этом они не имеют никакого отношения ни к образованию или предыдущей профессиональной деятельности «слуг».

Народные депутаты предлагают законопроекты, которые не соответствуют их направлению работы в Верховной Раде и не согласуются со сферой деятельности парламентских комитетов, членами которых они являются, — сообщила пресс-служба КИУ.

Во главе такого рейтинга бывший ресторатор Николай Тищенко, свадебный фотограф Сергей Штепа и спортсмен Жан Беленюк. В топ-10 «гениев» попали Евгений Брагарь, Юрий Корявченков, Александр Кабанов, Максим Ткаченко, Елена Хоменко, Ольга Руденко и Роман Грищук.

В КИУ констатируют, что такая бурная деятельность увеличивает вал законодательного спама в парламенте.

Среди примеров такой деятельности:

Особенно жалуются в КИУ на «парламентских гениев», которые впервые избраны в парламент.