Майстри широкого профілю — Комітет виборців знайшов в "Слузі народу" 10 геніїв, фото — Блог Оксани Яркової

https://racurs.ua/ua/n156471-maystry-shyrokogo-profilu-komitet-vyborciv-znayshov-v-sluzi-narodu-10-geniyiv.html

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Діяльність нардепів монобільшості зі «Слуги народу» проаналізував Комітет виборців України. В КВУ переглянули законодавчі напрацювання СН і констатували, що частина депутатів «Слуги народу» працює у форматі «парламентських геніїв».

Йдеться про депутатів, які реєструють десятки законопроектів, але при цьому вони не мають жодного відношення ані до освіти чи попередньої професійної діяльності «слуг».

Народні депутати пропонують законопроекти, які не відповідають їх напрямку роботи у Верховній Раді і не узгоджуються із сферою діяльності парламентських комітетів, членами яких вони є, — повідомила прес-служба КВУ.

На чолі такого рейтингу колишній ресторатор Микола Тищенко, весільний фотограф Сергій Штепа і спортсмен Жан Беленюк. В топ-10 «геніїв» потрапили Євген Брагар, Юрій Корявченков, Олександр Кабанов, Максим Ткаченко, Олена Хоменко, Ольга Руденко і Роман Грищук.

В КВУ констатують, що така бурхлива діяльність збільшує вал законодавчого спаму в парламенті.

Серед прикладів такої діяльності:

Особливо нарікають в КВУ на «парламентських геніїв», які вперше обрані до парламенту.