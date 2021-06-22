Померлий пацієнт ожив на очах у лікарів – подробиці історії. Фото: Depositphotos

https://racurs.ua/ua/n156470-pomerlyy-paciient-ojyv-na-ochah-u-likariv-podrobyci-istoriyi-foto.html

Ракурс

Унікальний випадок стався в Британії — чоловік, якого збиралися визнати померлим, прийшов в себе і спантеличив лікарів.

30-річний Шон Шиверс опинився в лікарні на початку 2021 року, після того як несподівано втратив свідомість у себе в кімнаті. Про це повідомляє Mirror.

Не дала чоловікові померти його мати: вона робила синові серцево-легеневу реанімацію півгодини, поки не приїхала «швидка».

Під час падіння Шиверс отримав черепно-мозкову травму, в лікарні його ввели в медикаментозну кому. У пацієнта виявили рідкісне захворювання, пов’язане з надмірною кількістю калію в крові, через це в нього відмовили нирки.

Стан британця залишався критичним, медики почали готувати сім’ю до того, що чоловіка доведеться відключити від апаратів життєзабезпечення. Однак батьки пацієнта вірили, що їхній син «справжній боєць» і наполягли на продовженні лікування.

На подив лікарів, Шиверс не тільки прийшов до тями, але попри ушкодження мозку зараз йде на поправку — до нього повернулася мова, і він навіть може сам приготувати каву. Поки Шиверс залишається під наглядом медиків, проте його стан поступово поліпшується.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жінка народила здорову дитину вві сні та поділилася своїм досвідом в соцмережах. Відеоролики з її історією зібрали понад 750 тис. переглядів.

Джерело: Mirror