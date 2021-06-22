Умерший пациент ожил на глазах у врачей – подробности истории. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Уникальный случай произошел в Британии — мужчина, которого собирались признать умершим, пришел в себя и озадачил врачей.

30-летний Шон Шиверс оказался в больнице в начале 2021 года, после того как неожиданно потерял сознание у себя в комнате. Об этом сообщает Mirror.

Не дала мужчине умереть его мать: она делала сыну сердечно-легочную реанимацию полчаса, пока не приехала «скорая».

Во время падения Шиверс получил черепно-мозговую травму, в больнице его ввели в медикаментозную кому. У пациента обнаружили редкое заболевание, связанное с чрезмерным количеством калия в крови, из-за которого у него отказали почки.

Состояние британца оставалось критическим, медики начали готовить семью к тому, что родственника придется отключить от аппаратов жизнеобеспечения. Однако родители пациента верили, что их сын «настоящий боец», и настояли на продолжении лечения.

К удивлению врачей, Шиверс не только пришел в себя, но, несмотря на повреждения мозга, сейчас идет на поправку — к нему вернулась речь и он даже может сам приготовить кофе. Пока Шиверс остается под наблюдением медиков, однако его состояние постепенно улучшается.

Напомним, ранее мы сообщали, что женщина родила здорового ребенка во сне и поделилась своим опытом в соцсетях. Видеоролики с ее историей собрали больше 750 тыс. просмотров.

Источник: Mirror