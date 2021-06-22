Досадное самоубийство – за сутки самоликвидировались шесть оккупантов

https://racurs.ua/n156469-dosadnoe-samoubiystvo-za-sutki-samolikvidirovalis-shest-okkupantov.html

Ракурс

На Донбассе погибли шесть оккупантов вследствие подрыва на собственных взрывчатых устройствах. Еще пятеро российских наемников получили ранения.

Инцидент произошел 21 июня в районе поселка Лозовое Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Взрывы произошли из-за того, что гибридные силы России хаотично минируют неподконтрольные Украины территории как противопехотными минами, так и средствами дистанционного минирования.

Активность противника традиционно возрастает в праздничные и выходные дни. В такие периоды наблюдается увеличение оккупантами провокационных обстрелов позиций Объединенных сил, в частности, из запрещенного вооружения, а также интенсивное проведение российскими наемниками инженерных работ и минирование местности, что приводит к росту потерь среди них, — говорится в сообщении.



По информации штаба ООС, за минувшие сутки, 21 июня, на Донбассе зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня.

Напомним, на Донбассе 15 июня погиб молодой военный Роман Галуха, ему было всего 24 года.