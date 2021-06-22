Черное море снова зацвело — отдых в Одессе, фото — Одесский курьер

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Ракурс

Черное море у побережья Одессы «зацвело». Морская вода приобрела неестественный для нее оливково-зеленый оттенок.

Особенно ярко этот цвет моря видно у берега, в полузакрытых акваториях пляжей, которые отделены от открытого моря волнорезами. Иногда полосы оливково-зеленой воды заметны и далеко от берега.

В этом году явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae, сообщает «Одесский курьер». В июне для нее образовались благоприятные условия — теплая морская вода (температура свыше 19−20 градусов), низкая соленость и большое количество органических веществ в воде. Ливни, которые накрыли Одессу в начале лета, спровоцировали попадание в море мусора, отходов и просто грязи из города.

Видео с дрона показало, что морская вода «цветет» в районе Малого Фонтана и Аркадии. В Аркадии в дождливую погоду стекает в море вода из достаточно большого района Одессы.

Последний раз цианобактерии цвели в море возле Одессы в 2015 году. Похожее явление, но с другими цианобактериями (Nodularia Spumigena) наблюдали в июне 2019 и 2020 годов.

Оливковый прилив — результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока, высокой температуры воды (+19,0) и низкой солености (12,6 промилле). Цианобактерия Aphanizomenon flos-aquae потенциально токсична. С момента «зеленого» прилива 2019 прошло два года, а наши просьбы о покупке оборудования для обнаружения токсинов в пробах морской воды так и не были услышаны, — рассказала гидробиолог Галина Теренько.

Источник: «Одесский курьер»