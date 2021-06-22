Чорне море знову зацвіло — відпочинок в Одесі, фото — Одеський кур'єр

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Ракурс

Чорне море біля узбережжя Одеси «зацвіло». Морська вода набула неприродного для неї оливково-зеленуватого відтінку.

Особливо яскраво цей колір моря видно біля берега, у напівзакритих акваторіях пляжів, які відокремлені від відкритого моря хвилерізами. Інколи смуги оливково-зеленої води помітні і далеко від берега.

Цього року явище викликане цвітінням ціанобактерії Aphanizomenon flos-aquae, повідомляє «Одеський кур'єр». У червні для неї створилися найсприятливіші умови — тепла морська вода (температура понад 19−20 градусів), низька солоність і велика кількість органічних речовин у воді. Зливи, які накрили Одесу на початку літа, спричинили потрапляння в море сміття, відходів і просто бруду з міста.

Відео з дрону засвідчило, що морська вода «цвіте» в районі Малого Фонтану і Аркадії. В Аркадії у дощову погоду стікає в море вода з досить великого району Одеси.

Востаннє ціанобактерії цвіли в морі біля Одеси у 2015 році. Схоже явище, але з іншими ціанобактеріями (Nodularia Spumigena) спостерігали у червні 2019 і 2020 років.

Оливковий прилив — результат рясних опадів і, як наслідок, терригенного стоку, високої температури води (+19,0) і низької солоності (12,6 проміле). Ціанобактерія Aphanizomenon flos-aquae потенційно токсична. З моменту «зеленого» припливу 2019 року минуло два роки, а наші прохання про покупку устаткування для виявлення токсинів в пробах морської води так і не були почуті, — розповіла гідробіолог Галина Теренько.

Джерело: «Одеський кур'єр»