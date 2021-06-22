Позбавляти адвокатів свідоцтва зможуть у Мін’юсті

Адвокат. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156467-pozbavlyaty-advokativ-svidoctva-zmojut-u-min-usti.html

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Мін’юст наказом від 10 червня 2021 року № 2112/5 затвердив порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Розглядати справи про порушення вимог фінмоніторингу буде спеціальна комісія, яку створять при Мін’юсті.

Справи розглядатимуть на підставі документів, отриманих за результатами перевірки. На засідання також запрошуватимуть порушника. Неявка порушника не завадить розгляду справи. Після розгляду матеріалів, комісія ухвалить одне з двох рішень:

про застосування заходів впливу;

про закриття справи.

До порушника можуть застосовуватися такі заходи впливу:

винесення письмового попередження;

підготовка подання відповідному органу для позбавлення суб'єкта свідоцтва або ліцензії;

відсторонення суб'єкта від роботи;

накладення штрафу;

висновок Мін’юстом письмового договору з порушником, у якому він зобов’язується оплатити грошове зобов’язання й не допускати надалі порушень.

Рішення про застосування заходів впливу приймаються з урахуванням тяжкості вчиненого порушення та реакцією порушника на нього.

Комісія може ініціювати позбавлення адвоката або нотаріуса свідоцтва тільки у випадку виявлення порушення ними законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єктом, зокрема, у причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або в сприянні іншим особам у вчиненні таких дій.

Наказ набере чинності після опублікування.