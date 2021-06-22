30-річний пінгвін з артритом носить терапевтичні черевики. Фото: wbkids.ru

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Незвичайний спосіб допомогти тридцятирічному пінгвіну Енріке придумали ветеринари зоопарку в американському Сент-Луїсі. Старенький птах страждає від артриту нижніх кінцівок.

Пінгвіну надягають гумові черевики, завдяки яким він може ходити, лазити по штучних скелях і плавати так само бадьоро, як раніше, повідомляє St. Louis Post-Dispatch.

Тварини в зоопарках зазвичай живуть набагато довше, ніж їх дикі родичі. Вони часто стикаються з віковими хворобами, тож ветеринарам доводиться шукати нетривіальні способи допомогти своїм підопічним.

Чубатий пінгвін Енріке живе в зоопарку з 2016 року. Дикі представники цього виду в середньому живуть по десять років. Торік Енріке почав страждати від артриту: на його лапах з’явилися великі мозолі й він став гірше ходити.

Фахівці прописали птахові спеціальні ліки для прийому всередину, а також спреї й креми для нанесення на лапи. Однак, як і всі пінгвіни, Енріке регулярно пірнав під воду, тому препарати швидко змивалися з його лап.

Ветеринари звернулися в компанію, яка виробляє взуття для собак і кішок, і попросили зробити для пінгвіна черевики з м’якої гуми. За словами працівників зоопарку, коли черевики вперше одягли на Енріке, той не висловив ніякого невдоволення.

Незвичайний спосіб терапії допоміг пінгвіну: в новому взутті він пересувається так само жваво, як раніше. Ліки для нанесення на лапи йому тепер не потрібні.

Джерело: St. Louis Post-Dispatch