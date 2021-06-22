30-летний пингвин с артритом носит терапевтические ботинки. Фото: wbkids.ru

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Необычный способ помочь тридцатилетнему пингвину Энрике придумали ветеринары из зоопарка в американском Сент-Луисе. Пожилая птица страдает от артрита нижних конечностей.

Пингвину надевают резиновые ботинки, благодаря которым он может ходить, лазить по искусственным скалам и плавать так же бодро, как прежде, сообщает St. Louis Post-Dispatch.

Животные в зоопарках обычно живут намного дольше, чем их дикие сородичи. Они часто сталкиваются с возрастными болезнями, так что ветеринарам приходится искать нетривиальные способы помочь своим подопечным.

Хохлатый пингвин Энрике живет в зоопарке с 2016 года. Дикие представители данного вида в среднем живут по десять лет. В прошлом году Энрике начал страдать от артрита: на его лапах появились крупные мозоли и он стал хуже ходить.

Специалисты прописали птице специальные лекарства для приема внутрь, а также спреи и кремы для нанесения на лапы. Однако, как и все пингвины, Энрике регулярно нырял под воду, так что препараты быстро смывались с его лап.

Ветеринары обратились в компанию, которая производит обувь для собак и кошек, и попросили сделать для пингвина ботинки из мягкой резины. По словам смотрителей, когда ботинки впервые надели на Энрике, тот не выразил никакого недовольства.

Необычный способ терапии явно помог пингвину: в новой обуви он передвигается так же резво, как прежде. Лекарства для нанесения на лапы ему теперь не нужны.

Источник: St. Louis Post-Dispatch