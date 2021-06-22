Валютный курс — эксперты дали прогноз на лето, фото — Reuters

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Ракурс

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 22 июня, снизился на 5 коп. — до 27,30 грн/долл. К евро украинская валюта укрепилась на 9 копеек (32,60 грн/евро).

Эксперты прогнозируют, что доллар на текущей неделе умеренно подорожает по отношению к гривне — до уровня 27,40 грн / долл. на межбанковском и 27,30/27,50 грн/долл. на наличном валютном рынке.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал УНИАН, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7−1%.

Фактически за последние две недели евро подешевел на одну гривну, доллар в Украине тоже просел.

Экономисты объясняют это отсутствием спроса на валюту. Одна из причин — закрытые границы большинства стран, незначительные расходы валюты на отдых.

Падение курса доллара и евро имеет и отрицательную сторону, так как предприятия, работающие на экспорт, становятся менее конкурентными.

Они должны уменьшать производство. Соответственно теряются рабочие места и доходы этих людей, — объясняет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Также Кушнирук дал прогноз курса доллара в Украине до конца года. По его словам, в июле и по крайней мере двух декадах августа с большой вероятностью гривна будет укрепляться. В сентябре украинцы почувствуют этап ослабления гривны относительно доллара, а в декабре доллар снова начнет расти в цене.

Национальный банк Украины на прошлой неделе (14−18 июня) скупил на межбанке 113,8 млн долл. В то же время впервые с начала апреля регулятор не только покупал, но и продавал валюту (20 млн долл.).

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 819,3 млн и продал 90 млн долл. Чистая покупка валюты составила 729,3 млн долл.

Ранее в НБУ объяснили, чем спровоцировано внезапное укрепление национальной валюты. Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин считает, что оно обусловлено значительным ростом предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков.

Источник: УНИАН