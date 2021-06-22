Мусор в Крыму. Фото: Facebook

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Наводнение в Ялте смыло в Черное море большое количество строительного мусора. Из-за необходимости уборки побережья и проведения дезинфекции купаться на пляжах города запретили.

Об этом заявил бывший Государственной экологической инспекции, член правления ОО «Офис окружающей среды» Егор Фирсов в Facebook.



По его словам, это настоящая экологическая катастрофа.

Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За семь лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопились строительный мусор и бытовые отходы. На днях из-за мощных ливней свалки просто смыло в море, — рассказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что наводнение в Ялте ужасает последствиями. Количество людей, пропавших без вести в результате наводнения в аннексированном Россией Крыму, возросло до двух. Количество пострадавших возросло до 24 человек.