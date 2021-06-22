Сміття у Криму. Фото: Facebook

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Ракурс

Потоп у Ялті змив у Чорне море велику кількість будівельного сміття. Через необхідність прибирання узбережжя та проведення дезінфекції купатися на пляжах міста не дозволяють.

Про це заявив колишній Державної екологічної інспекції, член правління ГО «Офіс довкілля» Єгор Фірсов у Facebook.





За його словами, це справжня екологічна катастрофа.

Так виглядає зараз бухта у Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За сім років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи. Днями через потужні зливи звалища просто змило у море, — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потоп у Ялті жахає наслідками. Кількість людей, зниклих безвісти через повінь в анексованому Росією Криму, зросла до двох. Кількість постраждалих зросла до 24 осіб.