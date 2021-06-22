Банкова починає боротися з індійським штамом «Дельта». Фото: Укрінформ

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Індійський штам коронавірусу вже скоро може з’явитися в Україні. Національна академія наук (НАН) розповіла про особливості штаму «Дельта».

Цей різновид коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж британський штам «Альфа». Також дельта-штам 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза. Про це повідомили під час селекторної наради, яка відбулася в Офісі президента.

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам «Дельта».

Тим часом у ВООЗ наголосили, що швидке поширення штаму «викликає особливу стурбованість». Там вважають, що поширення цього різновиду коронавірусу пов’язане, зокрема, з порушеннями карантину.

Раніше у НАН України зазначили, що індійський штам COVID-19 прийде в Україні восени й спричинить нову хвилю госпіталізацій.

Нагадаємо, коронавірус у світі може знову повернутися з новою хвилею. Дельта-варіант інфекції COVID-19 (так званий індійський штам) поширився вже в більшості країн світу.