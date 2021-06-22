Коронавірус у світі. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156439-indiyskyy-koronavirus-nablyjaietsya-yogo-vyyavyly-v-bilshosti-krayin.html

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Коронавірус у світі може знову повернутися з новою хвилею. Дельта-варіант інфекції COVID-19 (так званий індійський штам) поширився вже в більшості країн світу.

Цей різновид коронавірусної хвороби знайшли в 92 країнах світу. Про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Марія ван Керкхове під час брифінгу.

У ВООЗ наголосили, що таке швидке поширення хвороби «викликає особливу стурбованість». Там вважають, що поширення цього штаму пов’язане, зокрема, з порушеннями карантину.

В організації вважають, що для контролювання ситуації з цим різновидом інфекції потрібно буде витратити більше часу, оскільки вакцини показують меншу ефективність проти індійського штаму. Крім того, індійський коронавірус має підвищену заразність та більший ризик госпіталізації у випадку інфікування.

Деякі вакцини менш ефективні проти штаму Дельта, проте вони в будь-якому випадку допомагають запобігти виникненню важких форм захворювання і знизити смертність, — зауважила ван Керкхове.



Зокрема, значна кількість бідних країн, які отримують вакцини в межах програми Covax, не мають достатньої кількості доз препаратів для продовження вакцинації. Програма доставила лише 90 млн доз в 131 країну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Індії виявили нову мутацію коронавірусу SARS-nCov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Цей штам зафіксували в чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії.