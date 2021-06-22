Коронавирус в мире. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156439-indiyskiy-koronavirus-priblijaetsya-ego-obnarujili-v-bolshinstve-stran.html

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Коронавирус в мире может снова вернуться с новой волной. Дельта-вариант инфекции COVID-19 (так называемый индийский штамм) распространился уже в большинстве стран мира.

Эту разновидность коронавирусной болезни нашли в 92 странах мира. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове во время брифинга.

В ВОЗ отметили, что такое быстрое распространение болезни «вызывает особую обеспокоенность». Там считают, что миграция штамма связана, в частности, с нарушениями карантина.

В организации считают, что для контроля за ситуацией с этим видом инфекции нужно будет потратить больше времени, поскольку вакцины показывают меньшую эффективность против индийского штамма. Кроме того, индийский коронавирус обладает повышенной заразностью и большим риском госпитализации в случае инфицирования.

Некоторые вакцины менее эффективны против штамма Дельта, однако они в любом случае помогают предотвратить возникновение тяжелых форм заболевания и снизить смертность, — отметила ван Керкхове.



В частности, значительное количество бедных стран, которые получают вакцины в рамках программы Covax, не имеют достаточного количества доз препаратов для продолжения вакцинации. Программа доставила только 90 млн доз в 131 страну.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Индии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-nCov-2, которая приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Этот штамм зафиксировали в четырех районах штата Махараштра в центральной части Индии.