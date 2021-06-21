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22 июня отмечают День чествования памяти жертв войны
22 июня отмечают День чествования памяти жертв войныhttps://racurs.ua/n156438-22-iunya-otmechaut-den-chestvovaniya-pamyati-jertv-voyny.htmlРакурс
В Украине 22 июня отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны. Для нашей страны Вторая мировая война стала национальной трагедией, поскольку лишенные собственной государственности украинцы были вынуждены одновременно участвовать в нескольких вооруженных конфликтах.
По разным оценкам, в Украине погибли от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения — около 5 млн, еще 2,2 млн были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию.
По религиозному календарю 22 июня верующие празднуют Кириллов день. День ангела отмечают Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.
День в истории:
- 1889 — Германская империя первой в Европе ввела пенсии по старости;
- 1910 — открыли первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль «Германия».
- 1915 — австро-германские войска освободили Львов от российских войск после 293 дней российской оккупации;
- 1940 — в Компьене Французская республика подписала капитуляцию перед Третьим Рейхом (в том же вагоне, в котором 1918 подписывала капитуляцию Германская империя).
- 1941 — Германия напала на СССР, начало немецко-советской войны;
- 1941 — в тюрьмах Львова начались расстрелы заключенных, причастных к ОУН. Общее количество жертв по оценкам историков колеблется между 2 тыс. 358 и 2 тыс. 752.
- 1944 — немецкая авиация во время массированного авианалета уничтожила 47 американских самолетов на авиабазе в Полтаве.
- 1973 — в ООН одновременно приняли ГДР и ФРГ.
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