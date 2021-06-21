22 июня отмечают День чествования памяти жертв войны

https://racurs.ua/n156438-22-iunya-otmechaut-den-chestvovaniya-pamyati-jertv-voyny.html

Ракурс

В Украине 22 июня отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны. Для нашей страны Вторая мировая война стала национальной трагедией, поскольку лишенные собственной государственности украинцы были вынуждены одновременно участвовать в нескольких вооруженных конфликтах.

По разным оценкам, в Украине погибли от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения — около 5 млн, еще 2,2 млн были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию.

По религиозному календарю 22 июня верующие празднуют Кириллов день. День ангела отмечают Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.

День в истории: