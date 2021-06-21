Перед матчем Украина – Австрия украинцы провели масштабный марш

https://racurs.ua/n156437-pered-matchem-ukraina-avstriya-ukraincy-proveli-masshtabnyy-marsh-video.html

Ракурс

На Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Австрии в третьем туре со счетом 0:1. Перед матчем болельщики «сине-желтых» провели масштабный марш.

Патриотическим шествием они прошли к «Национальному стадиону» в Бухаресте. Соответствующие фото и видео появились в сети.

В столице Румынии собрались болельщики из разных городов Украины. Участие в шествии приняли несколько сотен фанатов. Марш растянулся примерно в один километр.

Накануне матча украинские фанаты в очередной раз спели свой хит «Путин — х*йло». Кроме того, прозвучала «Червона рута». А уже за несколько минут до самой игры на стадионе болельщики невероятно исполнили гимн Украины.

Напомним, во время игры сборных Украины и Северной Македонии болельщики вспомнили и о лидере страны-оккупанта. Украинцы, приехавшие в Бухарест поддержать свою команду, исполнили хит «Путин — ху*ло». В России не замедлили с ответом — хотят наказать фанатов.