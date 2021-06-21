Перед матчем Україна — Австрія українці провели масштабний марш

https://racurs.ua/ua/n156437-pered-matchem-ukrayina-avstriya-ukrayinci-provely-masshtabnyy-marsh-video.html

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На Євро 2020 збірна Україна програла збірній Австрії у третьому турі з рахунком 0:1. Перед матчем вболівальники «синьо-жовтих» провели масштабний марш.

Патріотичною ходою вони пройшли до «Національного стадіону» в Бухаресті. Відповідні фото та відео з’явилися в мережі.

У столиці Румунії зібралися вболівальники з різних міст України. Участь у ході взяли кілька сотень фанатів, марш розтягнувся приблизно на один кілометр.

Напередодні матчу українські фанати вкотре заспівали свій хіт «Путін — х*йло». Крім того, пролунала «Червона рута». А вже за кілька хвилин до самої гри на стадіоні вболівальники неймовірно виконали гімн України.

Нагадаємо, під час гри збірних України та Північної Македонії вболівальники згадали й про лідера країни-окупанта. Українці, які приїхали до Бухареста підтримати свою команду, виконали хіт «Путін — ху*ло». У Росії не забарилися з відповіддю — хочуть покарати фанатів.