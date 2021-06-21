Україна у слабкому матчі програла Австрії на Євро 2020

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На Євро 2020 збірна Україна 21 червня поступилася збірній Австрії у третьому турі з рахунком 0:1. Матч відбувся у Бухаресті.

Таким чином, Австрія фінішувала у групі С на другому місці, набравши 6 очок, Україна третя з трьома очками.

Усе вирішив гол Баумгартнера після подачі кутового у першому таймі. Збірна України була несхожа на себе, особливо, якщо порівнювати гру проти Нідерландів та Північної Македонії. Австрія у першому таймі могла забити ще принаймні тричі. Команда Шевченка грала дуже повільно і припускалася великої кількості невиправданих втрат м’яча, програла боротьбу у середині поля.

По перерві Шевченко випустив замість інертного Маліновського Циганкова, згодом посилив гру Марлосом та Беседіним, але від цього моментів біля воріт Австрії не побільшало.

В кінці матчу Україна влаштувала штурм воріт Австрії, але зрівняти рахунок не змогла.

Сьогоднішній суперник України вийшов у стадію 1/8 фіналу напряму і зіграє там з Італією. Україні доведеться очікувати закінчення усіх матчів групового етапу, аби претендувати на місце в плей-офф.

Нагадаємо, що переможці шести груп і команди, які посіли другі місця, виходять напряму, ще чотири учасники наступної стадії визначаються серед найкращих збірних, що посіли треті місця в групах.

В іншому матчі групи С Нідерланди впевнено переграли Північну Македонію 3:0 і без втрат очок пройшли цей етап Євро 2020.