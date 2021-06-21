Украина в ужасном матче проиграла Австрии на Евро 2020

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На Евро 2020 сборная Украины 21 июня уступила сборной Австрии в третьем туре со счетом 0:1. Матч состоялся в Бухаресте.

Таким образом, Австрия финишировала в группе С на втором месте, набрав 6 очков, Украина третья с тремя очками.

Все решил гол Баумгартнера после подачи углового в первом тайме. Сборная Украины была непохожа на себя, особенно, если сравнивать игру против Нидерландов и Северной Македонии. Австрия в первом тайме могла забить еще как минимум трижды. Команда Шевченко играла очень медленно и допускала большое количество неоправданных потерь мяча, проиграла борьбу в середине поля.

После перерыва Шевченко выпустил вместо инертного Малиновского Цыганкова, впоследствии усилил игру Марлосом и Беседина, но от этого моментов у ворот Австрии больше не стало.

В конце матча Украина устроила штурм ворот Австрии, но сравнять счет не смогла.

Сегодняшний соперник Украины вышел в стадию 1/8 финала и сыграет там с Италией. Украине придется ожидать окончания всех матчей группового этапа, чтобы претендовать на место в плей-офф.

Напомним, что победители шести групп и команды, занявшие вторые места, выходят напрямую, еще четыре участника следующей стадии определяются среди лучших сборных, занявших третьи места в группах.