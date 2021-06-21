Ген, вызывающий умственную отсталость, обнаружили ученые. Фото: 24 канал

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Умственную отсталость диагностируют у трех процентов населения мира. Однако до сих пор ученые не могли определить, какой из генов, ответственных за развитие мозга, влияет на те или иные отклонения.

В новом исследовании специалисты из США выявили новый ген, влияющий на нервно-психическое развитие человека, пишет Eurekalert.

Во время работы американские ученые сотрудничали с исследователями из Пакистана, которые в течение длительного времени изучали группу из 350 семей, географически изолированных от других людей.

Такой образ жизни привел к многочисленным случаям близкородственного скрещивания, из-за чего многие представители этих семей страдают от генетических заболеваний — расстройства нервного развития и умственной отсталости.

Ученые сосредоточились на одной семье, в которой у двоих братьев и их дяди наблюдались симптомы умственной отсталости, эпилепсии, задержки речи и замедление других этапов развития. В результате исследователи выявили ген AP1G1.

После определения гена-виновника специалисты обратились к помощи 27 медицинских учреждений из Италии, Германии, Польши, Нидерландов и США. Благодаря этому они смогли обнаружить еще десять семей с вариациями AP1G1, которые привели к задержке роста и умственной отсталости.

Напомним, ученые приблизились к разгадке болезни Альцгеймера. Международная группа исследователей из Великобритании, Германии и США обнаружила присутствие необычных соединений меди и железа в мозге пациентов, страдающих от этой болезни.

Источник: Eurekalert