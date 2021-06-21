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Ракурс
Новые санкции против Беларуси ввели США – подробности

Новые санкции против Беларуси ввели США — подробности

21 июн 2021, 20:15
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Новый пакет санкций против юридических лиц и некоторых граждан Беларуси ввели Соединенные Штаты Америки.

Под новые санкции попали 16 человек и пять силовых структур страны, сообщает Министерство финансов США.

Под ограничения попали белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Также США ввели санкции против пресс-секретаря самопровозглашённого президента, командующего внутренними войсками, главы КГБ Беларуси.


Как известно, 8 июня президент США Джо Байден продлил на один год действие санкций против властей Беларуси, введенных в 2006 году.

Напомним, 21 июня Европейский Союз ужесточил санкции против режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: Ракурс


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