Нові санкції проти Білорусі запровадили США – подробиці

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Новий пакет санкцій проти юридичних осіб і деяких громадян Білорусі ввели Сполучені Штати Америки.

Під нові санкції потрапили 16 осіб і п’ять силових структур країни, повідомляє Міністерство фінансів США.

Під обмеження потрапили білоруський Комітет державної безпеки (КДБ), внутрішні війська країни, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС.

Також США ввели санкції проти прес-секретаря самопроголошеного президента, командувача внутрішніми військами, голови КДБ Білорусі.

Як відомо, 8 червня президент США Джо Байден продовжив на один рік дію санкцій проти влади Білорусі, введених у 2006 році.

Нагадаємо, 21 червня Європейський Союз посилив санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.