У Лукашенка хочуть визнати БЧБ-прапор нацистською символікою

https://racurs.ua/ua/n156427-u-lukashenka-hochut-vyznaty-bchb-prapor-nacystskou-symvolikou.html

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Біло-червоно-білий прапор та гасло «Живе Білорусь» хоче включити до переліку нацистської символіки білоруська влада. Саме їх використовували протестувальники під час акцій протесту в Білорусі, які почалися у серпні 2020 року.

Проект акта МВС «Про встановлення переліків організацій та інших структур, нацистської символіки та атрибутики» надійшов у КДБ Білорусі. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

В документі зазначається, що такий символ «використовувався карателями й поліцаями», а гасло назване «колабораціоністським привітанням і бойовим кличем» і ставиться в один ряд із «нацистським партійним привітанням «Хайль Гітлер».

Раніше заступник начальника управління Михайло Бедункевич заявив, що біло-червоно-білий прапор можна буде використовувати лише в окремих випадках. Його дозволять демонструвати у фільмах, театральних постановках, а також в архівній і музейній роботі. У березні білорусів почали штрафувати за використання такого прапора.

Біло-червоно-білий прапор — історичний національний символ Білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918−1919) і державний прапор Республіки Білорусь до 1995 року. Після референдуму, ініційованого та незаконно проведеного Олександром Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили.

Нагадаємо, у Білорусі дівчина дістала штраф за носіння біло-червоно-білих шкарпеток, які асоціюються з протестами. Інцидент трапився в столиці країни — Мінську.

Джерело: NEXTA