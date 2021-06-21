Аномальна спека йде в Україну – погода на 22 червня. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Україні у вівторок, 22 червня, буде спекотною — в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до 36° вище нуля.

Водночас на заході, півдні та в центрі можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві буде теплою, опадів не прогнозують. Температура вночі очікується 17−19° тепла, а вдень — 31−33° з позначкою плюс.

Погода в Харкові прогнозується сонячна та без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 19−21° вище нуля, а вдень піднімуться 32−34° з позначкою плюс.

Погода в Одесі очікується з дощами та грозами. Вночі буде 17−19° тепла, вдень — 24−26° вище нуля.

Погода у Львові прогнозується спекотна, але не обійдеться без опадів. Температура вночі очікується 15−17° з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів покажуть 29−31° тепла.

Погода в Карпатах буде дощовою вдень, також можливі грози. Вночі прогнозується 11−13° вище нуля, вдень очікується 30−32° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні буде досить спокійною, протягом доби можливі невеликі збурення.