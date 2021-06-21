Аномальная жара идет в Украину – погода на 22 июня. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине во вторник, 22 июня, будет жаркой — в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 36° выше нуля.

В то же время на западе, юге и в центре возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет теплой, осадков не прогнозируют. Температура ночью ожидается 17−19° тепла, а днем ​​- 31−33° с отметкой плюс.

Погода в Харькове прогнозируется солнечная и без осадков. Ночью столбики термометров покажут 19−21° выше нуля, а днем ​​поднимутся 32−34° с отметкой плюс.

Погода в Одессе ожидается с дождями и грозами. Ночью будет 17−19° тепла, днем ​​- 24−26° выше нуля.

Погода во Львове прогнозируется жаркая, но не обойдется без осадков. Температура ночью ожидается 15−17° с отметкой плюс, днем ​​столбики термометров покажут 29−31° тепла.

Погода в Карпатах будет дождливой днем, также возможны грозы. Ночью прогнозируется 11−13° выше нуля, днем ​​ожидается 30−32° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине будет довольно спокойной, в течение суток возможные небольшие возмущения.