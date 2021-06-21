У Лукашенко хотят признать БЧБ-флаг нацистской символикой

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Бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» хотят включить в перечень нацистской символики белорусские власти. Именно их использовали протестующие во время акций протеста в Беларуси, которые начались в августе 2020 года.

Проект акта МВД «Об установлении перечней организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики» поступил в КГБ Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

В документе отмечается, что такой символ «использовался карателями и полицаями», а лозунг назван «коллаборационистским приветствием и боевым кличем» и ставится в один ряд с «нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер».

Ранее заместитель начальника управления Михаил Бедункевич заявил, что бело-красно-белый флаг можно будет использовать только в отдельных случаях. Его позволят демонстрировать в фильмах, театральных постановках, а также в архивной и музейной работе. В марте белорусов начали штрафовать за использование такого флага.

Бело-красно-белый флаг — исторический национальный символ Беларуси, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918−1919) и государственный флаг Республики Беларусь до 1995 года. После референдума, инициированного и незаконно проведенного Александром Лукашенко, использование этого флага в стране фактически запретили.

Напомним, в Беларуси девушка получила штраф за ношение бело-красно-белых носков, которые ассоциируются с протестами. Инцидент произошел в столице страны — Минске.

Источник: NEXTA