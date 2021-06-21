Вибух під Києвом – загинула одна людина, пожежа триває. Фото: ДСНС

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Вибух під Києвом не лише призвів до масштабної пожежі п’ятиповерхівки, а й забрав життя однієї людини. Рятувальники досі намагаються загасити полум’я.

На місці пожежі виявлено загиблу людину. Орієнтовно це чоловік, — йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Пожежу ліквідовують 62 рятувальники. За попередніми даними, в результаті пожежі постраждали вісім осіб, двоє з них в лікарні. Також стало відомо, що 13-річна дитина госпіталізована у важкому стані.

Рятувальники продовжують пошукові роботи у будівлі. Лише після загашення спеціалісти зможуть дістатися до епіцентру події та з’ясувати причини пожежі.

Представники місцевої влади організували тимчасове місце ночівлі для постраждалих, бо більшість квартир залиті водою, повертатися туди небезпечно. Також думатимуть, як відшкодовувати збитки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух під Києвом призвів до масштабної пожежі. Інцидент трапився у понеділок, 21 червня, в селі Білогородка Бучанського району.