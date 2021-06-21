Потужний вибух у п’ятиповерхівці під Києвом – що відомо. Фото: ДСНС

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Вибух під Києвом призвів до масштабної пожежі, також є постраждалі. Інцидент трапився у понеділок, 21 червня, в селі Білогородка Бучанського району.

Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир та частина даху. Пожежники евакуювали 40 жителів п’ятиповерхівки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

На місці вибуху знайшли тіло. Стать та особу жертви наразі неможливо встановити.

Двох людей госпіталізували в лікарню, серед них дитина 2008 року народження. Ще шість осіб постраждали, але після огляду відмовилися від госпіталізації.

На місце події приїхали три пожежні машини та екстрена служба газу. Відомо, що вибух стався у квартирі на третьому поверсі.

Нагадаємо, 18 червня в центрі Луганська прогримів потужний вибух. В окупаційній адміністрації так званої ЛНР причину вибуху називають нез’ясованою.