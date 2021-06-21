Мощный взрыв в пятиэтажке под Киевом – что известно. Фото: ГСЧС

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Взрыв под Киевом привел к масштабному пожару, также есть пострадавшие. Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, в селе Белогородка Бучанского района.

Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир и часть крыши. Пожарные эвакуировали 40 жителей пятиэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На месте взрыва нашли тело. Пол и личность жертвы пока установить невозможно.

Два человека были госпитализированы в больницу, среди них ребенок 2008 года рождения. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра отказались от госпитализации.

На место происшествия приехали три пожарные машины и экстренная служба газа. Известно, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

Напомним, 18 июня в центре Луганска прогремел мощный взрыв. В оккупационной администрации так называемой ЛНР причину взрыва называют невыясненной.