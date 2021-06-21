Прогноз на матч Украина — Австрия изменили букмекерыhttps://racurs.ua/n156428-prognoz-na-match-ukraina-avstriya-izmenili-bukmekery.htmlРакурс
Матч Украина — Австрия на Евро 2020 состоится уже сегодня, 21 июня, на стадионе в Бухаресте. Поединок сборных запланирован на 19.00 по киевскому времени.
Фаворитом по-прежнему является украинская национальная команда, но коэффициент на победу Украины увеличился с 3,50 до 3,76. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор.
На успех Австрии теперь можно поставить с коэффициентом 3,70 вместо 3,75. Ничья теперь оценивается коэффициентом 2,04 вместо 2,00.
После двух туров Украина занимает второе место в группе С, опережая Австрию по разнице мячей. Таким образом украинцев в предстоящем матче устроит ничья.
Во втором туре Евро 2020 Украина победила Северную Македонию, а Австрия проиграла Нидерландам.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина — Австрия, матч группового раунда финальной стадии Евро 2020, рассудят турецкие арбитры. Главным арбитром назначили Фжюнейта Чакыра.