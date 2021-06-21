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Ракурс
Прогноз на матч Україна – Австрія змінили букмекери. Фото: championat.com

Прогноз на матч Україна — Австрія змінили букмекери

21 чер 2021, 16:23
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Матч Україна — Австрія на Євро 2020 відбудеться вже сьогодні, 21 червня, на стадіоні в Бухаресті. Поєдинок збірних запланований на 19.00 за київським часом.

Фаворитом, як і раніше, є українська національна команда, але коефіцієнт на перемогу України збільшився з 3,50 до 3,76. Про це свідчать дані букмекерських контор.

На успіх Австрії тепер можна поставити з коефіцієнтом 3,70 замість 3,75. Нічия тепер оцінюється коефіцієнтом 2,04 замість 2,00.

Після двох турів Україна посідає друге місце в групі C, випереджаючи Австрію за різницею м’ячів. Таким чином українців в майбутньому матчі влаштує нічия.


У другому турі Євро 2020 Україна перемогла Північну Македонію, а Австрія програла Нідерландам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна — Австрія, матч групового раунду фінальної стадії Євро 2020, розсудять турецькі арбітри. Головним арбітром призначено Фжюнейта Чакира.

Джерело: Ракурс


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