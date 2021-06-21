Взрыв под Киевом – погиб один человек, пожар продолжается. Фото: ГСЧС

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Взрыв под Киевом не только привел к масштабному пожару пятиэтажки, но и унес жизнь одного человека. Спасатели до сих пор пытаются справиться с огнем.

На месте пожара обнаружено погибшего человека. Ориентировочно это мужчина, — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Пожар ликвидируют 62 спасатели. По предварительным данным, в результате пожара пострадали восемь человек, двое из них в больнице. Также стало известно, что 13-летний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают поисковые работы в здании. Лишь после ликвидации огня специалисты смогут добраться до эпицентра события и выяснить причины пожара.

Представители местной власти организовали временное место ночлега для пострадавших, поскольку большинство квартир залиты водой, возвращаться туда опасно. Также будут думать, как возмещать убытки.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв под Киевом привел к масштабному пожару. Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, в селе Белогородка Бучанского района.